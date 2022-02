Volgens de Canadese premier Justin Trudeau is er niets "vreedzaams" meer aan de betogingen tegen de coronamaatregelen die het land al een tijdje in de greep houden. Dat heeft hij donderdag gezegd na een vergadering over de noodwet die werd geactiveerd om een einde te maken aan de chaos in het land.

'De illegale blokkades en bezettingen hebben niets te maken met vreedzame betogingen', verklaarde de premier. Volgens hem is het dan ook tijd dat 'het vertrouwen in de (overheids)instellingen wordt hersteld'.

Trudeau kondigde maandag aan dat hij de noodwet activeert om een einde te maken aan het protest van het zogenaamde vrijheidskonvooi in Canada, dat nu al meer dan twee weken duurt. Een deel van de provincie Ottawa is geblokkeerd en de truckers blokkeerden ook een hele tijd de belangrijke handelsroute tussen Canada en de Verenigde Staten, de Ambassador Bridge. Die verbindt de Canadese provincie Ontario met de Amerikaanse staat Michigan. De premier van Ontario riep vrijdag de noodtoestand uit.

Het is de tweede keer in vredestijd dat Canada gebruikmaakt van de wet. Justin Trudeaus vader, voormalig premier Pierre Elliott Trudeau, gebruikte ze tijdens de crisis in Quebec in oktober 1970.

'De blokkades zijn een bedreiging voor de economie en onze relaties met handelspartners', aldus Trudeau. Eerder schreef hij al in een brief aan de provinciepremiers dat de ingrijpende protesten 'de democratie bedreigen en de reputatie van Canada in het buitenland ondermijnen'.

