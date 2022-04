De Canadese volksvertegenwoordigers hebben woensdag een motie aangenomen waarin de "daden van genocide tegen het Oekraïense volk" worden veroordeeld.

De motie, die was ingediend door Heather McPherson van de linkse New Democratic Party (NDP), werd unaniem aangenomen in het Lagerhuis. In de tekst wordt gesteld dat er in Oekraïne sprake is van 'duidelijke en overvloedige bewijzen van oorlogsmisdaden en systematische en massale misdaden tegen de menselijkheid'. Die misdaden worden toegeschreven aan 'de strijdkrachten van de Russische federatie, onder leiding van president Vladimir Poetin'. De motie komt er een tiental dagen nadat het Oekraïense parlement zelf al een resolutie had aangenomen waarin de Russische oorlogsdaden als een 'genocide' worden bestempeld.