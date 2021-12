Een Canadese jihadist die wordt aanzien als een spilfiguur van de propagandacel van terreurgroep Islamitische Staat heeft schuldig gepleit in een Amerikaanse rechtbank. Dat heeft het ministerie van Justitie meegedeeld.

De 38-jarige Mohammed Khalifa gaf toe dat hij 'materiële steun gaf aan een terroristische organisatie met de dood tot gevolg', zo deelde het Amerikaanse ministerie mee.

Zijn straf wordt vastgesteld op 15 april volgend jaar. Hij riskeert levenslang.

De in Saoedi-Arabië geboren Canadees werd in januari 2019 gevangen genomen door Koerdische strijders in Syrië. Hij was zes jaar eerder naar Syrië getrokken om er de rangen van IS te vervoegen. Omdat hij Engels en Arabisch sprak, werd hij al snel een sleutelfiguur in de propagandacel. Die cel ligt aan de basis van de executievideo's van buitenlandse gijzelaars, zoals James Foley en Steven Sotloff.

Khalifa zelf leende zijn stem voor gewelddadige propagandavideo's. Hij is ook de vermeende verteller van jihadistische recruteringsfilms die geïllustreerd werden met beelden van de aanslagen in Parijs en Brussel.

