De Canadese belastingbetalers hebben sinds de komst van de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan betaald voor hun veiligheid. Dat heeft de regering erkend, hoewel premier Justin Trudeau in januari verklaarde dat dat niet het geval is. Volgens de regering wordt er binnenkort een einde aan gemaakt.

Prins Harry heeft begin dit jaar een stap teruggedaan binnen het Britse koninklijk huis en is met zijn vrouw en zoon Archie in Canada gaan wonen.

Premier Trudeau ontkende eind januari berichten in de Britse pers dat hij de koningin van Engeland had beloofd dat Canada de beveiligingskosten van het prinselijke paar zou betalen. Toch betaalde de Canadese regering tot nu toe voor de veiligheid van het paar sinds hun aankomst in dit land. 'Omdat de hertog en hertogin momenteel nog worden erkend als internationaal beschermde personen, is Canada verplicht beveiligingsbijstand te verlenen', meldt het ministerie van Openbare Veiligheid in een mededeling. 'Op vraag van de Britse politie heeft de Canadese koninklijke gendarmerie sinds de komst van de hertog en hertogin assistentie verleend aan de Britse politie.' Die hulp stopt in de komende weken omdat het echtpaar hun koninklijke verplichten neerlegt op 31 maart, klinkt het.

Uit een onderzoek blijkt dat 77 procent van de Canadezen vindt dat de belastingbetaler in Canada niet moet betalen voor de veiligheid van Harry en Meghan.

