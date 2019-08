De Canadese premier Justin Trudeau heeft de federale wetgeving rond belangenvermenging geschonden in het corruptieonderzoek naar ingenieursbedrijf SNC-Lavalin, toen hij druk probeerde uit te oefenen op een voormalige minister. Zo luidt woensdag de conclusie van het rapport van de Commissaris voor ethiek, twee maanden voor de parlementsverkiezingen.

SNC-Lavalin was in opspraak gekomen door vermoedelijke corruptie in Libië, en het bedrijf wilde een minnelijke schikking om een proces te vermijden. Eerder dit jaar beschuldigde de voormalige minister van Justitie Jody Wilson-Raybould de premier ervan maanden geprobeerd te hebben om haar te overtuigen SNC-Lavalin niet voor de rechter te dagen, iets wat ze weigerde.

Commissaris Mario Dion zegt woensdag in zijn rapport dat de autoriteit van Trudeau en zijn team gebruikt werd om de beslissing van Wilson-Raybould en het federale openbare ministerie om niet door te gaan met een akkoord over uitgestelde vervolging te 'ondermijnen', en in diskrediet te brengen. De bevindingen van het rapport hebben geen juridische implicaties, buiten een mogelijke bescheiden geldboete. Wel doet het geen goed aan het imago van Trudeau van een eerlijke en transparante politicus.

In oktober zijn het verkiezingen in Canada, en zijn tegenstanders kunnen mogelijk politiek garen spinnen bij deze zaak. 'Justin Trudeau zei dat hij verantwoordelijk en ethisch zou zijn. In plaats daarvan gebruikte hij de macht van zijn functie om zijn aanhangers te belonen en zijn critici te bestraffen. Hij is nu de enige premier in de geschiedenis die niet één, maar twee keer schuldig werd bevonden aan het breken van de federale ethische wetten', reageerde Andrew Scheer, de leider van de Conservatieve Partij op Twitter.

In december 2017 besloot de Canadese ethische waakhond al eens dat Trudeau de 'Conflict of Interest Act' had geschonden met zijn privéreis naar een eiland in de Bahama's dat eigendom is van de Aga Khan, de godsdienstige leider van de Ismaïlistische moslims.