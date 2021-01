Het Lagerhuis van het Canadese parlement heeft de regering van premier Justin Trudeau unaniem opgeroepen om de ultranationalistische organisatie Proud Boys als terroristische organisatie te bestempelen en te verbieden.

De Canadese regering had onlangs aangegeven dat de inlichtingendiensten de Proud Boys van nabij volgen en bewijzen aan het vergaren zijn om de organisatie op de zwarte lijst te kunnen zetten.

Op voorstel van de linkse partij NPD schaarde het Lagerhuis zich unaniem achter een resolutie die de liberale regering van Trudeau oproept om 'alle beschikbare middelen te gebruiken om de proliferatie van groepen van blanke suprematisten aan te pakken, te beginnen met de onmiddellijke aanduiding van Proud Boys als terroristische entiteit'.

Leden van de Proud Boys, in 2016 opgericht door een Canadees, waren aanwezig bij de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari door aanhangers van Donald Trump. De avond voordien werd de leider van de militie, Enrique Tarrio, opgepakt voor gelijkaardige feiten tijdens een manifestatie in Washington in december die was ontspoord.

De Canadese regering had onlangs aangegeven dat de inlichtingendiensten de Proud Boys van nabij volgen en bewijzen aan het vergaren zijn om de organisatie op de zwarte lijst te kunnen zetten. Op voorstel van de linkse partij NPD schaarde het Lagerhuis zich unaniem achter een resolutie die de liberale regering van Trudeau oproept om 'alle beschikbare middelen te gebruiken om de proliferatie van groepen van blanke suprematisten aan te pakken, te beginnen met de onmiddellijke aanduiding van Proud Boys als terroristische entiteit'. Leden van de Proud Boys, in 2016 opgericht door een Canadees, waren aanwezig bij de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari door aanhangers van Donald Trump. De avond voordien werd de leider van de militie, Enrique Tarrio, opgepakt voor gelijkaardige feiten tijdens een manifestatie in Washington in december die was ontspoord.