De Canadese regering heeft woensdag zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van een groot en controversieel olieproject voor de kust van het land, in de Atlantische Oceaan. Dat heeft de Canadese minister van Milieu Steven Guilbeault bekendgemaakt. Canada is nu al de vierde grootste olieproducent.

Het nieuwe project zal Bay du Nord heten en is in handen van het Noorse Equinor. Het ligt 500 km voor de kust van Newfoundland en zou in 2028 moeten opstarten. Op 30 jaar tijd moeten er 300 miljoen vaten olie uit de grond gehaald worden. 'De uitbating kan van start gaan, onder voorbehoud van enkele milieuvoorwaarden, de strengste ooit opgelegd', aldus de voormalige klimaatactivist en vandaag minister.

'Het gaat dan onder meer om de historische eis dat ze tegen 2050 koolstofneutraal zullen moeten werken.' Uit een diepgaand milieuonderzoek blijkt dat het project geen grote negatieve milieueffecten met zich zal meebrengen, aldus de minister. De regering van Justin Trudeau stelde de voorbije maanden de beslissing over het olieveld twee keer uit. Ecologisten hadden het dossier een echte milieutest genoemd voor Trudeau en diens regering.

