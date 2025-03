Canada krijgt met ex-bankier Mark Carney atypische premier

Canada krijgt met ex-bankier Mark Carney, die zondag door de Liberale Partij werd aangeduid als opvolger van Justin Trudeau, een atypische premier aan het roer. In de woorden van Carney zelf, die aan het hoofd heeft gestaan van twee centrale banken maar op het politieke toneel een nieuweling is, luidt het dat dit dan ook ‘allesbehalve gewone tijden’ zijn.

‘Het systeem dat door onze ouders is opgezet, heeft goed gewerkt voor ons. Maar die goede, oude tijd is voorbij’, verklaarde hij eerder al, bij de lancering van zijn campagne voor het partijleiderschap in Edmonton, in de provincie Alberta, waar hij opgroeide. De 59-jarige econoom beloofde tegelijk ‘de economie weer op de rails te krijgen’ en, vooral, het hoofd te zullen bieden aan Donald Trump, wiens dreigementen ‘de grootste crisis van onze tijd’ vormen.

Het is die laatste belofte die veel Canadezen over de streep lijkt te hebben getrokken. Ze zien in hem de belichaming van een sterk Canada dat zich niet laat doen ten aanzien van de onophoudelijke aanvallen van de Amerikaanse president. Carney omschrijft zichzelf als een centrist die weigert om economie en milieu tegenover elkaar te stellen en presenteert zich als een man van de verandering.

Ten laatste in oktober trekken de Canadezen normaal gezien naar de stembus, dus er is Carney misschien maar een kort mandaat als premier beschoren, maar hoe lang of hoe kort hij ook in functie blijft, het belooft een unieke ambtstermijn te worden. De vijftiger is namelijk de eerste premier van Canada die voordien geen parlementslid was en over geen regeringservaring beschikt.

Mark Carney werd geboren in het kleine, afgelegen stadje Fort Smith, in de Northwest Territories, dichtbij de Noordpool, als zoon van twee onderwijzers. Hij groeide echter op in Edmonton, in Alberta, en was net als veel Canadezen dol op hockey. De vader van vier dochters studeerde af aan het Amerikaanse Harvard en het Britse Oxford. Hij verdiende onder meer zijn brood als investeringsbankier bij Goldman Sachs alvorens gouverneur te worden van de Bank of Canada.

In 2013 werd hij vervolgens de eerste niet-Britse voorzitter van de Bank of England, een mandaat dat hij bekleedde tot in 2020.

Carney straalt volgens velen een ‘geruststellend imago’ uit en heeft de reputatie een technocraat te zijn die misschien wat charisma mist, maar die elk woord dat hij zegt goed afweegt en zijn dossiers goed kent. Een begenadigd spreker is hij evenwel niet, en ook het Frans beheerst hij niet goed, wat hem, in het officieel tweetalige Canada, mogelijk nog zuur kan opbreken.