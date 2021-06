Canada heeft voor de derde dag op rij het warmterecord verbroken. Dinsdag was het in Lytton, een dorp ten noordoosten van Vancouver in British Columbia, 49,5 graden, meldt de overheidsdienst Environment and Climate Change Canada.

Het westen van Canada en de Verenigde Staten kreunt al dagen onder een hittegolf. Zondag werd het Canadese temperatuurrecord van 1937 gebroken, toen het 45 graden werd. Zondag was het 46,6 graden in Lytton, maandag 47,9 graden en dinsdag dus 49,5 graden.

In Vancouver zijn de afgelopen dagen minstens 69 mensen plots gestorven, waarschijnlijk mede door de hittegolf. De politie vraagt dan ook om extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen.

Ook in de VS is het erg heet, al koelt het stilaan wel wat af. Zo was het maandag in Portland, Oregon, nog meer dan 46 graden, dinsdag werd het nog 'slechts' 32 graden. Voor de rest van de week worden gelijkaardige temperaturen verwacht, die nog steeds warmer zijn dan normaal maar minder extreem.

En ten zuiden van Oregon, in het noorden van Californië, bestreden dinsdag 800 brandweerlieden een bosbrand die zich op korte tijd sterk uitgebreid had. Volgens de brandweer is in Siskiyou County, in de buurt van het dorp Weed, 54 vierkante kilometer getroffen door de brand. Het vuur ontstond vrijdag door een blikseminslag en de sterke wind in combinatie met het warme en droge weer verergerde de situatie. Enkele honderden mensen werd gevraagd om uit voorzorg hun woning te verlaten.

