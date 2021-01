De Canadese overheid blijft achter de Keystone XL-pijplijn staan. Dat zegt ze nadat Canadese media maandag bekendmaakten dat de nieuwe president Joe Biden meteen na zijn eedaflegging de stekker uit het omstreden project wil trekken.

'De steun van onze overheid aan het Keystone XL-project bestaat al lang en is alom bekend. En we blijven het promoten bij onze Amerikaanse collega's', aldus minister van Natuurlijke Grondstoffen, Seamus O'Regan. Het project zal toelaten 'om de belangrijke relaties op vlak van energie te versterken tussen Canada en de VS en om duizenden banen te creëren voor arbeiders aan beide kanten van de grens', zei de minister.

De pijplijn, een project van de Canadese groep TC Energy, is ongeveer 8 miljard dollar (6,6 miljard euro) waard en moet per dag 800.000 vaten olie vervoeren over een afstand van bijna 2600 kilometer, tussen de Canadese provincie Alberta en Amerikaanse raffinaderijen in de Golf van Mexico.

'Nefast voor Alberta'

Het project werd in 2008 gelanceerd, geblokkeerd door Barack Obama en opnieuw opgestart door Donald Trump. Milieubewegingen hebben kritiek op het project omdat het een nefaste impact heeft op het klimaat. Volgens minister-president van Alberta, Jason Kenney, zou het stopzetten van het project tegen 2030 30 miljard dollar kosten aan de economie van de provincie. De provincie heeft het economisch lastig door de instorting van de olieprijzen door de coronacrisis.

