Canada heeft woensdag aangekondigd dat het een schadevergoeding zal betalen aan inheemse kinderen en hun families.

De Canadese overheid heeft inheemse families jarenlang gediscrimineerd en gaf hen systematisch minder financiële steun. Inheemse kinderen werden hierop bij hun ouders weggehaald en in instellingen geplaatst. Daar werden ze gedwongen om zich aan te passen aan de witte dominante cultuur. Canada trekt nu in totaal 40 miljard Canadese dollar ter compensatie uit, ongeveer 27,8 miljard euro.

Woensdag kondigde de regering in Ottawa aan dat er over het compensatiebedrag een overeenkomst was met vertegenwoordigers van de slachtoffers. Van de 40 miljard Canadese dollar gaat de helft naar kinderen en families die slachtoffer werden van discriminatie. De andere helft van het bedrag wordt gebruikt om het systeem op lange termijn te hervormen.

'Geen enkele compensatie kan het trauma goedmaken', zei minister van Inheemse Aangelegenheden Patty Hajdu. Maar het akkoord 'erkent wel de pijn en de schade van de overlevenden en hun families', aldus Hajdu.

De systematische discriminatie van inheemse kinderen in Canada heeft wortels die reiken tot in de negentiende eeuw. Tussen ongeveer 1850 en het einde van de vorige eeuw werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen ondergebracht in een van de 139 internaten.

Culturele genocide

Daar moesten ze zich aanpassen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada. De Katholieke Kerk bestuurde veel van deze internaten. Volgens een nationale onderzoekscommissie vielen er meer dan 4.000 doden op deze scholen. Vorig jaar ontdekte men enkele van de massagraven met inheemse kinderen op oude internaatsites. De onderzoekscommissie noemde het een 'culturele genocide'.

