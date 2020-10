Cambodja en China hebben maandag een vrijhandelsakkoord ondertekend tijdens een ceremonie in Phnom Penh. Het gaat om het eerste bilaterale vrijhandelsakkoord ooit voor Cambodja.

De bilaterale handel in China was vorig jaar goed voor 9 miljard dollar, al gaat het vooral om import uit China in Cambodja. Die was meer dan 8 miljard dollar waard, tegenover minder dan 1 miljard dollar aan export van Cambodja naar China.

Het akkoord wordt een 'mijlpaal' genoemd, maar er werden niet veel details over de inhoud ervan bekendgemaakt. Volgens Cambodjaanse bronnen is het vooral gericht op het versterken van de export van landbouwproducten.

Volgens de Wereldbank waren de bouw, het toerisme en de kledingsector goed voor 70 procent van de groei van het bruto binnenlands product van Cambodja in 2019. Het aandeel van de landbouw daalt al jaren, van 28 procent van het bbp in 2009 tot 16,7 procent vorig jaar, aldus de Cambodjaanse nationale bank. (Belga)

