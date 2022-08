Californië laat vanaf 2035 alleen nog emissievrije nieuwe wagens toe

De Amerikaanse staat Californië laat vanaf 2035 alleen nog uitstootvrije nieuwe auto’s toe. Het Californische milieuagentschap Carb keurde de nieuwe regeling donderdag goed in hoofdstad Sacramento. Liane Randolph, de voorzitster van Carb, sprak van ‘ambitieuze, maar bereikbare doelen’, waarmee Californië nationaal en internationaal het voortouw neemt.

Het is gouverneur Gavin Newsom die de hervorming voor de reductie van broeikasgassen in 2020 lanceerde. De toplui van Carb schaarden zich nu unaniem achter het plan. Benzine- en dieselauto’s zullen geleidelijk aan uit het straatbeeld verdwijnen. Door smog in metropolen als Los Angeles en bosbranden kreunt Californië onder de slechte luchtkwaliteit.

De grootste Amerikaanse autobouwer General Motors ondersteunt het initiatief. In 2021 kondigde GM al aan dat al zijn modellen tegen 2035 volledige uitstootvrij zullen zijn. Californië is de Amerikaanse staat met de grootste markt voor nieuwe wagens van het land en is dus van groot belang voor de auto-industrie. De regels zijn er bovendien richtinggevend, omdat een tiental andere staten die van Californië volgen.

Gedurende de ambtstermijn van ex-president Donald Trump was er een strijd tussen de federale regering in Washington en Californië over nieuwe uitstootregels. Trump ontnam de staat zelfs een speciale bevoegdheid om strengere voorschriften af te kondigen dan de federale. Maar zijn opvolger, Joe Biden, draaide die beslissing terug.