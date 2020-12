Met 100.000 nieuwe gevallen in 48 uur tijd en ziekenhuizen die geen capaciteit meer hebben op de intensieve zorgen wordt in de meest volkrijke staat van het land gevreesd voor het ergste. Taferelen zoals die eerder in het jaar in New York en Lombardije plaatsvonden lijken niet ver weg.

De sociale media-posts van uitgeputte zorgmedewerkers die mensen oproepen alsjeblieft de corona-regels te respecteren, zijn inmiddels welbekend. De beelden van overvolle ziekenhuizen, waar patiënten op bedden in de gangen liggen, evengoed. Maar zover kwam het nog nooit eerder tijdens de pandemie in Californië, de staat met de meeste inwoners van de VS. Maar nu al weken lang records worden gebroken van dagelijkse nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, moet de golden state erkennen: het is het nieuwe epicentrum van de pandemie in de VS, het land dat wereldwijd -althans, op basis van officiële cijfers- het hardst getroffen werd door de pandemie. In de laatste 48 uur kwamen er 100.000 nieuwe gevallen bij in Californië, de positiviteitsratio van testen is 11,9 procent, en de intensieve zorgen van ziekenhuizen in het zuiden (rond Los Angeles en San Diego) en centrale deel van de staat hebben geen capaciteit meer. In de Bay Area, de grootstedelijke regio rond San Francisco, en het noorden van de staat is de capaciteit op de intensieve zorgen nog minder dan 15 procent. In totaal ligt het aantal gevallen in Californië sinds de start van de pandemie al 1,7 miljoen gevallen gehad en 21.994 doden, op een inwonersaantal van 40 miljoen. In dezelfde week dat de eerste Californiërs gevaccineerd werden, moest gouverneur Gavin Newsom 5000 extra lijkzakken en 60 koelwagens bestellen omdat de ziekenhuizen niet voldoende capaciteit hebben de dode lichamen te bergen.Vrijwel de hele staat is opnieuw in lockdown-modus. Winkels zijn open, maar mogen veel minder mensen tegelijk in de winkel toelaten dan normaal en horeca zijn gesloten, behalve voor afhaalmaaltijden. Anders dan de vorige lockdown, begin dit jaar, wordt Californiërs nu wel toegestaan en zelfs opgeroepen om zich buiten te begeven voor activiteiten zoals wandelingen - maar alleen in gezelschap van mensen uit het eigen huishouden. Het is niet toegestaan vrienden of familie met wie je niet woont te zien, al wordt op die maatregel niet gehandhaafd. Er is veel weerstand tegen de nieuwe lockdown, zeker onder horeca-ondernemers. Veel van hen hadden veel geïnvesteerd in het opzetten van verwarmde terrassen, die nu niet meer gebruikt mogen worden. Ook worden gouverneur Newsom en zijn regering ervan beschuldigd willekeurige maatregelen op te leggen. Begin deze maand ging een video viral van een restaurant-eigenaar in Los Angeles, die haar buitenterras moest sluiten (binnen mocht toen al niet meer gedineerd worden). Ze had haar terras precies hetzelfde aangekleed als de cateringtent van de filmcrew die aan de overkant van de straat aan een film werkte. In het voorjaar werden filmprojecten in Hollywood nog stilgelegd, maar tijdens de nieuwe lockdown mogen die projecten wel blijven plaatsvinden.Een later berichtte de website The Intercept dat de filmindustrie flink gelobbyd had bij de staat Californië om bij een eventuele nieuwe lockdown wel te mogen blijven draaien.Net als in de rest van de VS treft de pandemie minderheden sterker dan de witte bevolking. 55,5 procent van de Covid-gevallen in de staat zijn onder de Latino-bevolking, terwijl zij slechts 36,3 procent van de bevolking uitmaken. Witte Californiërs zijn goed voor 38,8 procent van de bevolking maar voor slechts 20,8 procent van de Covid-gevallen. En bijna de helft (47,9 procent) van de Covid-doden is Latino, tegen 30,9 procent van de witte bevolking. Het feit dat Californiërs met Latino-achtergrond zo sterk geraakt wordt door de pandemie, wordt toegeschreven aan twee zaken. Ten eerste werken Latino's vaker in essentiële beroepen. Als ze zich ziek voelen, kunnen ze vaak niet zomaar vrij krijgen. Ze kunnen het zich vaak niet veroorloven. Een goed voorbeeld daarvan zag je tijdens de oogst in de wijnstreek in Sonoma County (waar de auteur van dit stuk woont). Terwijl in het najaar de cijfers overal in de Bay Area omlaag liepen, stegen ze in Sonoma County. De oogst van de wijngaarden was gaande, waarin vaak mensen met een Latino-achtergrond werken. De nieuwe Covid-gevallen in de county bestonden wekenlang voor 70 procent uit Latino's. Het tweede punt waardoor de Latino-gemeenschap harder geraakt lijkt te worden, is cultureel. Leden van de gemeenschap wonen vaker in intergenerationele huizen, waar het makkelijker is voor ouderen besmet te raken door jonge familieleden, die ziek en besmettelijk kunnen zijn zonder het zelf te weten.