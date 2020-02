Sinds middernacht is het Verenigd Koninkrijk niet langer een lidstaat van de Europese Unie. Het land was in 1973 toegetreden, maar aan dat lidmaatschap is nu na 47 jaar een einde gekomen. Brits premier Boris Johnson sprak eerder op de avond 'niet [van] het einde maar wel het begin' van 'een nieuwe akte in ons grote nationale drama.'

Het einde van het Britse EU-lidmaatschap betekent ook het begin van een overgangsperiode. Voor de EU is het Verenigd Koninkrijk nu officieel een derde land, maar het blijft nog tot eind dit jaar lid van de Europese douane-unie en van de Europese eengemaakte markt. Die transitie moet Londen en Brussel de kans geven een akkoord te vinden over hun toekomstige relaties. Ook al waarschuwt de EU dat de timing bijzonder krap is, sluit de regering-Johnson een verlenging van de overgangsperiode al bij voorbaat uit.

Johnson zou volgens de Engelse krant Daily Telegraph van plan zijn een volledige douane- en grenscontroles voor goederen uit de Europese Unie naar Groot-Brittannië in te stellen. Op die manier zou Groot-Brittannië de druk op de EU willen opvoeren. 'We zijn van plan om alle EU-importen volledig te controleren - uitvoeraangiften, veiligheidsverklaringen, diergezondheidscontroles en alle supermarktgoederen om door de grensinspectieposten te gaan', aldus een hooggeplaatste overheidsbron in de krant.

Brexit-aanhangers vieren uitstap aan Westminster

Duizenden brexit-aanhangers hebben vrijdagnacht de exit van Groot-Brittannië uit de EU gevierd voor het parlement in Londen. Ze zongen het Britse volkslied en begroetten de historische gebeurtenis met applaus.

De menigte verzamelde zich rond het Palace of Westminster en telde in 30 seconden af naar de exit om 23.00 uur lokale tijd. Toen die een feit was, barstte het applaus los, gingen ballonnen in de lucht en werd er geknuffeld. De Brexiters zongen 'God Save the Queen', waarvan de woorden op een gigantisch scherm geprojecteerd werden, waarna het vuurwerk losbarstte.

'Het is absoluut fantastisch', zei Karen Ollerton, een 65-jarige gepensioneerde die speciaal uit het noorden van Engeland was afgezakt om mee te vieren. 'We kunnen in vrede samenleven en, hoop ik, goede handelsovereenkomsten sluiten', zei ze.

De bijeenkomst voor het parlement werd georganiseerd door de meest overtuigde Brexiters, geleid door de eurofobe Nigel Farage, die zijn zetel verloor als lid van het Europees Parlement maar zijn oude droom in vervulling zag gaan. Voor het publiek prees hij 'het belangrijkste moment in de moderne geschiedenis' in het Verenigd Koninkrijk. 'We hebben het gedaan', zei hij. 'Democratie heeft gewonnen.'

Toespraak Boris Johnson

De Brexit 'is niet het einde maar wel het begin' van 'een nieuwe akte in ons grote nationale drama'. Dat zei de Britse premier Boris Johnson vrijdag in een toespraak een uur voor de exit uit de Europese Unie.

'Het belangrijkste om vanavond te zeggen is dat dit niet het einde is, maar wel het begin, het moment waarop de dag aanbreekt en het gordijn opgaat voor een nieuwe akte in ons grote nationale drama', voegde hij er aan toe.

De brexit zal 'een doorslaand succes' zijn, 'ongeacht de obstakels', aldus Johnson. 'Wat de obstakels onderweg ook zijn, ik weet dat we zullen slagen.' Johnson beloofde zijn landgenoten een 'nieuw tijdperk van vriendschappelijke samenwerking' met de Europese Unie.

De Britse regering publiceerde een uur voor de brexit een filmpje met de speech van Johnson. Hij stelde dat veel mensen 'dachten dat dit moment nooit zou komen', terwijl anderen ongerust en bang zijn. 'En is er is een derde groep, waarschijnlijk de grootste, die begon te vrezen dat het politieke getouwtrek nooit zou eindigen.'

Johnson vertelde het land te willen verenigen en de toekomst in te willen leiden. Hij wil de 'herwonnen soevereiniteit' van zijn land gebruiken om de veranderingen te realiseren waar mensen voor hebben gestemd. Hij noemde als voorbeelden onder meer het 'controleren van de migratie' en het sluiten van handelsakkoorden.

De Britse premier zei ook dat de EU zich, 'ondanks al haar kwaliteiten', de afgelopen halve eeuw heeft ontwikkeld op een manier die niet meer past bij zijn land. 'En dat oordeel hebben jullie, het volk, geveld in het stemhokje. Niet een, maar twee keer.'

