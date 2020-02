Pete Buttigieg heeft nipt de eerste voorverkiezingen bij de Democraten voor het Amerikaanse presidentschap gewonnen van senator Bernie Sanders. Dat blijkt uit herziene resultaten die de Democratische Partij in Iowa bekendmaakte een week na de stemming.

De caucus van Iowa wees 14 afgevaardigden toe aan Buttigieg, tegenover 12 voor Sanders, 8 voor Elizabeth Warren, 6 voor Joe Biden en één voor Amy Klobuchar. Deze afgevaardigden moeten in juli, tijdens de Democratische Conventie, de rivaal van president Donald Trump aanduiden voor de presidentsverkiezingen in november.

Door een fout in een app ging het tellen van de stemmen van de caucus in Iowa mis. De eerste uitslag kwam meer dan een dag na de stemming binnen. De resultaten van de verkiezingen, waarmee de Democratische voorverkiezingen van start gingen, werden onmiddellijk betwist door Sanders.

