De voormalige presidentskandidaten Pete Buttigieg, Amy Klobuchar en Beto O'Rourke spreken hun steun uit voor Joe Biden, waarmee ze de gematigde stroming binnen de Democratische partij een duidelijke kandidaat willen geven.

'Ik ben zeer verheugd om de kandidatuur van Joe Biden te ondersteunen', kondigde hij vlak voor een verkiezingsrally van Joe Biden in Dallas, Texas aan.

Pete Buttigieg maakte zondag bekend dat hij zich terugtrekt uit de Democratische nominatierace. 'Ik ben op zoek naar een president die het beste uit ons zal halen. Ik moedig iedereen die heeft deelgenomen aan mijn campagne aan om met me mee te doen, omdat we deze leider hebben gevonden in de persoon van de vicepresident, binnenkort president, Joe Biden', zei hij aan de zijde van Biden.

Biden, die net daarna het woord nam, prees Buttigieg als 'een man met grote integriteit', en verzekerde dat hij de jonge Democraat niet heeft gevraagd hem om hem te steunen. 'Hij doet me denken aan mijn zoon, Beau', zei de voormalige vicepresident, wiens zoon stierf aan een hersentumor. 'Het is het grootste compliment dat ik iemand kan geven.'

Op een andere rally had ook Amy Klobuchar, die zich maandag terug trok uit de race, haar steun uitgesproken voor Biden.

Ook Beto O'Rourke

Biden krijgt ook steun van oud-rivaal Beto O'Rourke. Dat schrijft The New York Times maandag op basis van twee ingewijden.

Het voormalige lid van het Huis van Afgevaardigden zal naar verwachting maandag (lokale tijd) op een bijeenkomst in Texas met Biden verschijnen. O'Rourke stapte zelf begin november uit de strijd om de Democratische nominatie, nadat hij voor zijn gevoel onvoldoende steun had om echt een kanshebber te worden.

