Burundi heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen opposant Alexis Sinduhije. Dat heeft procureur-generaal Sylvestre Nyandwi aangekondigd. Sinduhije wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan van een groepering die beschuldigd wordt van terrorisme.

Het aanhoudingsbevel komt er enkele dagen na een reeks aanslagen in Bujumbura en Gitega waarbij minstens zes doden en meer dan honderd gewonden vielen. De beschuldigingen aan het adres van Sinduhije hebben echter betrekking op eerdere aanslagen, die plaatsvonden in 2020 en de eerste helft van 2021. Daarbij vielen een tiental doden en talloze gewonden.

Volgens de procureur staat Sinduhije aan het hoofd van een terroristische groepering en heeft hij zich schuldig gemaakt aan terrorisme en misdaden tegen de mensheid.

Sinduhije, een van de voornaamste opposanten tegen het Burundese regime, is voorzitter van de Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD) en woont in België. Hij wordt er door Burundi al lang van verdacht aan het hoofd te staan van RED-Tabara, de meest actieve rebellengroepering in het land.

Er werden ook aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen andere oppositieleden, onder wie François Nyamoya, de secretaris-generaal van MSD, en Marguerite Brankitse, stichtster van de ngo Maison Shalom. 'We roepen de landen waar deze criminelen verblijven op om ons hun medewerking te verlenen, zodat ze worden gearresteerd en niet langer het bloed van hun medeburgers kunnen vergieten', besloot Nyandwi.

Het MSD reageerde donderdag in een mededeling met de boodschap 'de ongefundeerde beschuldigingen van een regering die er niet in slaagt de veiligheid van haar burgers te garanderen, te verwerpen'.

