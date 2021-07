Burundi heeft de activiteiten van verschillende internationale mijnbouwbedrijven opgeschort, omdat het land vindt dat het geen eerlijk deel ontvangt van de inkomsten die de ontginning van zijn natuurlijke rijkdommen oplevert.

Een van de geviseerde bedrijven opereert in Gakara, een van de grootste mijnen ter wereld voor zeldzame aardmetalen.

De minister van Mijnbouw Ibrahim Uwizeye kondigde de beslissing aan in een brief aan de betrokken ondernemingen. Het Franse persagentschap AFP kon die brief inkijken. De minister zegt dat de beslissing er is gekomen vanwege de 'talrijke tekortkomingen' in de mijnbouwcode. 'De staat, die eigenaar is van de grond en de delfstoffen, maakt niet de winst die hij zou moeten maken', aldus de ministert. Uwizeye noemt de huidige overeenkomsten 'onevenwichtig' en zegt aan AFP dat de regering streeft naar 'win-winovereenkomsten'. 'Wij willen opnieuw onderhandelen over de verdragen voor de bevolking, aangezien de delfstoffen gebruikt moeten worden om de ontwikkeling van het land te financieren', zegt hij nog.

Smartphones

De zeven betrokken bedrijven zijn Britse, Chinese en Russische ondernemingen, maar het voornaamste doelwit van de regering is het bedrijf Rainbow Rare Earths, dat in het VK gevestigd is. Via een dochteronderneming die voor 10 procent in handen is van de Burundese staat, exploiteert dat bedrijf Gakara, de enige mijn voor zeldzame aardmetalen in Afrika. De andere bedrijven produceren goud of coltan. 'Burundi verwacht in het fiscale jaar 2021 ongeveer 1,5 miljoen dollar te verdienen aan mijnbouw (...) Dat is heel weinig vergeleken met wat wordt geëxporteerd', aldus Gabriel Rufyiri, de voorzitter van anticorruptieorganisatie Olucome.

President Evariste Ndayishimiye, die in juni 2020 aantrad, heeft van corruptiebestrijding een prioriteit gemaakt. Burundi is volgens Amnesty International een van de tien meest corrupte landen ter wereld. Zeldzame aardmetalen worden onder meer gebruikt bij de productie van elektrische wagens en smartphones.

