Burundi lanceert internationaal aanhoudingsbevel tegen ex-president Buyoya

Volgens Sylvestre Nyandwi is het 'dwingend dat de zeventien worden ondervraagd over de rol die ze zouden hebben gespeeld' in de misdaad. Hij vraagt aan 'de landen die hen onderdak verschaffen hen op te pakken en uit te leveren aan Burundi.'

Pierre Buyoya is de huidige vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie in Mali, en één van de meest gewaardeerde Afrikaanse personaliteiten in internationale fora.

Het leger bracht majoor Buyoya, een Tutsi, in 1987 aan de macht. Hij moest plaats maken voor Melchior Ndadaye, een Hutu, die in juli 1993 democratisch werd verkozen. Buyoya was tussen 1996 en 2003 een tweede keer president.

De moord op Ndadaye betekende het begin van een burgeroorlog in Burundi, die tot 2006 zou duren. Het leger, gedomineerd door de Tutsi-minderheid (14 procent van de bevolking), en Hutu-rebellenbewegingen stonden tegenover mekaar. Er vielen meer dan 300.000 doden.