Burundi beschuldigt België van moord op prins Rwagasore

Prins Rwagasore werd op 13 oktober 1961, enkele maanden voor de onafhankelijkheid van Burundi, vermoord door de Griek Jean Kageorgis. Kageorgis werkte voor rekening van de PDC, de christendemocratische partij in Burundi die ondersteund werd door Brussel.

Het is de eerste keer dat de regering van de voormalige Belgische kolonie ons land er officieel van beticht achter de moord op Rwagasore te zitten. De relatie tussen Brussel en Bujumbura lijkt daarmee nog verder te zullen verslechteren.

"Het koninkrijk België, de toenmalige koloniale heerser die zich wild verzette tegen de onafhankelijkheid van Burundi, heeft als ware opdrachtgever nog geen rekenschap afgelegd", hekelde een woordvoerder van de regering in een communiqué. "De Burundese regering is van plan een technische ad-hoccommissie op te zetten om de moorden (...) op Rwagasore en de zijnen te onderzoeken", voegde hij eraan toe.

De Burundese regering verwijt België ook een aandeel te hebben gehad in de verschillende etnisch-politieke conflicten die Burundi sinds de onafhankelijkheid hebben getroffen. Brussel zou onder andere gedurende jaren een verdeel-en-heersstrategie hebben toegepast om de Tutsi-minderheid tegen de Hutu-meerderheid op te zetten.

Burundi was aanvankelijk een Duitse kolonie, maar kwam later onder Belgische voogdij te staan doordat Duitsland na de Eerste Wereldoorlog werd verplicht zijn koloniën af te staan. Het land werd op 1 juli 1962 onafhankelijk, onder meer onder impuls van prins Louis Rwagasore, de oudste zoon van koning Mwambutsa IV. Rwagasore werd eind september 1961 eerste minister, maar stierf amper enkele dagen later dus een gewelddadige dood.