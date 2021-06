Bij een bombardement met een Turkse drone op een vluchtelingenkamp in het noorden van Irak zijn minstens drie doden gevallen. Dat heeft een Koerdische politicus gemeld. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had onlangs nog gedreigd het kamp te zullen 'opruimen'.

Ankara voert regelmatig bombardementen uit tegen Koerdische PKK-strijders in het noorden van Irak. Turkije beschouwt hen als terroristen. Het bombardement volgde enkele uren nadat vijf peshmerga, Iraaks-Koerdische bondgenoten van de Turken, waren omgekomen in een hinderlaag van de PKK, de Koerdische Arbeidspartij.

Volgens het Koerdische parlementslid Rachad Galali viseerde het Turkse bombardement een speeltuin bij een school in het vluchtelingenkamp van Makhmoer. In dat kamp verblijven Koerdische vluchtelingen. "Drie burgers werden gedood en twee raakten gewond", zegt hij. Daar zouden geen kinderen bij geweest zijn.

