De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) gaat president Donald Trump en justitieminister William Barr aanklagen voor de ontruiming van een park in Washington DC waar maandag een demonstratie plaatsvond.

Volgens de ACLU zijn de grondrechten van actievoerders geschonden toen het gebied door de veiligheidsdiensten werd leeg geveegd met traangas.

De organisatie spant de rechtszaak aan met demonstranten die deelnemen aan de protesten tegen politiegeweld en racisme in de VS. Het Lafayette Square werd maandag ontruimd zodat president Trump na een toespraak naar een kerk in de buurt kon lopen om daar een bijbel in de lucht te houden.

Zelf zei Trump dat hij niet de opdracht gegeven heeft voor de actie. 'Ik heb niet gezegd dat ze weg moesten', zei Trump over de demonstranten. Ook zei de president dat de politie geen traangas gebruikte, maar volgens demonstranten en journalisten was dat wel degelijk het geval; zij hebben ter plekke traangasbussen gevonden en gefotografeerd.

Trump escaleerde donderdag zijn retoriek tegen de betogingen, die in de afgelopen dagen vreedzaam zijn verlopen. 'De nepbetogers bij Lafayette Park waren niet vreedzaam en niet echt', staat te lezen in een brief van Trumps advocaat John Dowd die de president op Twitter plaatste. 'Ze zijn terroristen die luie, met haat gevulde studenten gebruiken om te verbranden en vernietigen.'

Woensdag werd in Washington DC geen enkele demonstrant opgepakt, ondanks een sterke aanwezigheid van politie, Nationale Garde en federale gevangenisbewakers op de straten van de hoofdstad.

Opnieuw tientallen arrestaties in New York

Hoewel de betogingen tegen politiegeweld en racisme donderdag opnieuw grotendeels vreedzaam zijn verlopen, zijn in New York weer tientallen demonstranten gearresteerd omdat ze de avondklok hadden overtreden. In stadsdeel The Bronx stond politie klaar om stipt om 20 uur arrestaties te verrichten, melden lokale media.

Op beelden die via sociale media worden verspreid is te zien dat betogers werden geslagen met knuppels. Volgens een journalist van het tijdschrift The New Yorker werden ook waarnemers gearresteerd die aanwezig waren namen een advocatenbond.

