De burgemeester van Liverpool, Joe Anderson, is vrijdag gearresteerd wegens corruptiepraktijken bij bouwprojecten. Dat melden Britse media.

Anderson is een van vijf arrestanten. Volgens een door de openbare omroep BBC geciteerde politiemededeling gaat het om twee mannen van 33 en 62 jaar uit Liverpool en een 46-jarige man uit Ainsdale. Zij zijn verdacht van samenzwering voor omkoping en het intimideren van getuigen. De overige twee zijn een 72-jarige man uit Liverpool en een 25-jarige uit Ormskir. De verdenking luidt in hun geval 'beïnvloeding van getuigen'.

De 62-jarige zou Joe Anderson zijn. De arrestatie kwam er in het kader van een onderzoek dat de politie al een jaar voert naar een reeks projectontwikkelaars. Labour heeft de burgemester geschorst als partijlid. De direct gekozen burgemeester, burgemeester sinds 2012, gold als een doortastende uitvoerder van coronamaatregelen. Een woordvoerder van de havenstad wilde geen commentaar geven.

