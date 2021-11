De burgemeester van de Noord-Franse gemeente Grand-Synthe heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken opgeroepen 'dringend' een bemiddelaar aan te wijzen voor de problemen waarmee zijn gemeente kampt door de vele migranten die er vertoeven.

'De toestand in Grande-Synthe blijft verslechteren', schrijft burgemeester Martial Beyaert aan minister Gérald Darmanin. Hij vraagt een regeringsbemiddelaar, 'zoals in Calais. 'Vandaag overleven tussen de 1.500 et 2.000 migranten in onwaardige omstandigheden op het terrein van Petit Prédembourg en de voormalige drogerij Ringot', aldus de burgemeester.

Anarchie

'De stad Grande-Synthe en haar inwoners voelen zich in de steek gelaten door de Staat', voegt Beyaert eraan toe. 'Ik weiger de anarchistische installatie van kampen te aanvaarden. We vragen u alles in het werk te stellen om de ontmanteling mogelijk te maken van de onwaardige kampen die er al te lang zijn', schrijft de burgemeester, die minister Darmanin naar Grande-Synthe uitnodigt. Beyaert stelt voor om op de kust van Duinkerke verscheidene opvangcentra voor 100 à 150 mensen te openen nu de winter in aantocht is.

'De toestand in Grande-Synthe blijft verslechteren', schrijft burgemeester Martial Beyaert aan minister Gérald Darmanin. Hij vraagt een regeringsbemiddelaar, 'zoals in Calais. 'Vandaag overleven tussen de 1.500 et 2.000 migranten in onwaardige omstandigheden op het terrein van Petit Prédembourg en de voormalige drogerij Ringot', aldus de burgemeester. 'De stad Grande-Synthe en haar inwoners voelen zich in de steek gelaten door de Staat', voegt Beyaert eraan toe. 'Ik weiger de anarchistische installatie van kampen te aanvaarden. We vragen u alles in het werk te stellen om de ontmanteling mogelijk te maken van de onwaardige kampen die er al te lang zijn', schrijft de burgemeester, die minister Darmanin naar Grande-Synthe uitnodigt. Beyaert stelt voor om op de kust van Duinkerke verscheidene opvangcentra voor 100 à 150 mensen te openen nu de winter in aantocht is.