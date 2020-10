In de Verenigde Staten heeft de burgemeester van Philadelphia donderdag besloten om het uitgaansverbod, dat de dag voordien werd uitgevaardigd, niet te verlengen. In de plaats daarvan riep hij de inwoners op om thuis te blijven.

Na twee nachten van plunderingen en geweld, uitgelokt door het doodschieten door de politie van een Afro-Amerikaan, was de dag voordien in de stad een avondklok ingesteld van 21 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. 'Er komt geen avondklok vanavond, maar we moedigen de inwoners aan om thuis te blijven', twitterde de Democratische burgervader Jim Kenney.

De onlusten barstten uit nadat de politie een zwarte man had doodgeschoten. Het slachtoffer, Walter Wallace (27), was gewapend met een mes en negeerde een bevel van de politie om het mes te laten vallen. Hoewel de demonstraties na de dood van Wallace maandag vreedzaam begonnen, werden ze naderhand gewelddadiger. Volgens de autoriteiten is er aanzienlijke schade toegebracht aan een aantal bedrijven en zijn tientallen personen aangehouden.

