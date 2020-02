De burgemeester van New York, Bill de Blasio, steunt senator Bernie Sanders in zijn pogingen namens de Democraten president te worden. Dat heeft het campagneteam van de senator bekendgemaakt aan CNN, nadat The New York Times erover berichtte.

'We zijn zo trots dat we de steun krijgen van een burgemeester van New York die elke dag vecht om het leven van New Yorkers te verbeteren', luidt de verklaring. De Blasio wilde tot vorig jaar september zelf een gooi doen naar het presidentschap.

De Blasio werd begin 2014 burgemeester. In 2016 steunde hij als prominent lid van de Democratische Partij Hillary Clinton als presidentskandidaat en niet Sanders. De Blasio's voorganger als burgemeester, Michael Bloomberg, is ook in de race. Democratische leiders voeren campagne om presidentskandidaat te worden. De 78-jarige Sanders blijkt erg populair onder jonge Democraten.

