Burgemeester Lesbos waarschuwt voor spanningen in vluchtelingenkampen

De kampen (hotspots) voor vluchtelingen op de Griekse eilanden zitten vol. Vooral in het kamp van Moria op Lesbos is de situatie volgens de lokale autoriteiten dramatisch.

In de kampen op de eilanden Lesbos, chios, Samos, Leros en Kos verblijven momenteel zowat 20.000 mensen. In het grootste kamp, Moria op Lesbos, bevinden zich bijna 8.400 migranten, terwijl er maar capaciteit is voor 3.100 mensen. Deze week begon de Griekse regering het kamp te ontlasten. Maandag werden zo 500 mensen naar het vasteland gebracht.

De komende dagen zullen meer dan 3.000 mensen overgebracht worden naar betere kampen op het vasteland. De Europese Unie sloot in 2016 een akkoord met Turkije, dat alle migranten die uit Turkije naar de Griekse eilanden gingen maar er geen asiel verkregen, terug naar Turkije kunnen worden gestuurd.

Door personeelstekort loopt de behandeling van de asielaanvragen langzaam, waardoor de kampen overvol geraken.