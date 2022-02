Burgemeester Kiev Vitali Klitsjko: 'De wereld moet ons nu helpen'

Burgemeester Vitali Klitsjko van de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft de internationale gemeenschap zaterdag gevraagd om zijn land te steunen. 'We zijn voorbereid op het ergste in Oekraïne, de wereld moet ons nu helpen', zei ex-wereldkampioen boksen Klitsjko tegen de Duitse krant Bild am Sonntag.

Vitali Klitsjko, burgemeester van Kiev en ex-wereldkampioen zwaargewicht boksen. © Reuters