Burgemeester Gdansk neergestoken tijdens publiek event

Zijn toestand is ernstig, zei de Poolse binnenlandminister Joachim Bruzinski aan de zender TVN24. Hij veroordeelde de aanval als een 'barbaarse daad'.

De dader is opgepakt. Ooggetuigen meldden dat hij had geroepen dat hij onschuldig in de cel zat. Het zou om een 27-jarige man gaan.

Liefdadigheidsbijeenkomst

Het incident vond zondagavond plaats tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst, waar fondsen verzameld werden voor de aankoop van medische hulpmiddelen, georganiseerd door een organisatie die zich inzet voor betere medische hulp in Polen. Op het evenement waren een honderdtal mensen aanwezig.

De 53-jarige Adamowicz bevond zich op een podium toen een onbekende op hem toestapte en hem met een mes verschillende keren stak. Hij werd gereanimeerd en nadien overgebracht naar het ziekenhuis.

Poolse media melden dat hij al geopereerd is. Maandag plant het ziekenhuis een persconferentie waar het meer informatie zou verstrekken.

Adamowicz is sinds 1998 burgemeester.