De Europese Unie heeft de Bulgaarse Kristalina Georgiewa (65) benoemd als kandidaat-directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire vrijdagavond in Parijs bekendgemaakt.

'Georgiewa is de kandidaat van de Europese landen. We zullen allemaal haar kandidatuur steunen', verklaarde de Franse minister na een telefonische vergadering met zijn Europese collega's, die het resultaat van de stemming onderschreven.

Eerder op de dag had de Nederlandse oud-minister van Financiën en ex-Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zich teruggetrokken. Hij feliciteerde Georgiewa op Twitter. Na de terugtrekking van Dijsselbloem was al duidelijk dat Georgiewa de kandidatuur zou binnenhalen, maar de stemming werd voor de bekendmaking eerst nog geanalyseerd door de Europese ministers van Financiën. Le Maire leidde de onderhandelingen.

De positie bij het IMF kwam vrij nadat topvrouw Christine Lagarde onlangs werd verkozen tot voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Lagarde begint in november aan die nieuwe baan. Haar taken bij het IMF worden momenteel waargenomen door de Amerikaan David Lipton.

Tot 6 september kunnen kandidaturen ingediend worden. De aanstelling moet nog door het IMF zelf worden behandeld. Het IMF wil tegen 4 oktober de knoop doorhakken. Er bestaat een soort herenakkoord dat Europese landen het hoofd van het IMF mogen aanwijzen, terwijl de Amerikanen de baas van de Wereldbank mogen benoemen.

Het IMF werd in 1944 samen met de Wereldbank opgericht. Het doel was na de Tweede Wereldoorlog een nieuw economisch systeem in de wereld op te bouwen, dat op stabiele wisselkoersen was gebaseerd. De organisatie met hoofdkantoor in Washington is vooral bekend doordat het bij financiële crises ingrijpt. Het fonds helpt landen met problemen met kredieten. Daaraan zijn strenge voorwaarden verbonden, zoals sanering van de overheidsfinanciën. Bij de aanpak van de Griekse schuldencrisis speelde het IMF ook een belangrijke rol.