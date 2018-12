Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Parijs af omwille van zware protesten

In de Franse hoofdstad en elders in Frankrijk vindt zaterdag een massale actiedag plaats van de 'gele hesjes'. De Franse premier Édouard Philippe kondigde al aan dat twaalf gepantserde voertuigen van de gendarmerie worden ingezet in de Franse hoofdstad. In totaal worden 89.000 agenten en gendarmen ingezet. Volgens de directeur van de nationale gendarmerie, Richard Lizurey, is het de bedoeling dat de pantserwagens instaan voor 'bescherming tegen projectielen, molotovcocktails en pétanqueballen'.

Wegens de acties moedigt Buitenlandse Zaken in Brussel alle reizigers aan om hun verblijf in Parijs dit weekend uit te stellen. 'Als u naar Parijs komt, volgt u best de volgende voorzorgsmaatregelen: vermijd menigten en blijf weg van elke bijeenkomst, geef de voorkeur aan de arrondissementen van de linkeroever en ga niet naar symbolische plaatsen en andere toeristische gebieden, zoals de Arc de Triomphe, de Champs-Elysees, de Boulevard Haussman, de Concorde en de Bastille', luidt het advies vrijdagmiddag.

Buitenlandse Zaken vindt het ook raadzaam om niet in het centrum van Parijs rond te rijden omdat verkeerslichten beschadigd zijn, wat soms chaotisch verkeer veroorzaakt. 'Parkeer voertuigen in ondergrondse parkeergarages en niet op straat. Belemmer voorts geen discussies en andere controverses en verzet je niet tegen de politie', aldus Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken verwacht de belangrijkste problemen in Parijs, maar het is mogelijk dat andere steden ook worden getroffen. 'Voor alle reizen naar Frankrijk, met inbegrip van de overzeese departementen en gebieden, nodigen we reizigers uit om de voorzorgsmaatregelen te respecteren.'

TUI heeft al zijn reizigers met afreis tot en met 9 december gecontacteerd om hen te informeren over de situatie in Frankrijk. 'We bieden hen aan hun reis te annuleren of uit te stellen naar een latere datum. Alle bij TUI geboekte onderdelen van de reis (treinticket, overnachtingen, tickets voor musea of andere uitstappen) worden aan de reizigers terugbetaald in geval van annulatie', luidt het.