Buitenlandse Zaken raadt alle niet-essentiële reizen naar Sri Lanka af. Dat is sinds vrijdagmiddag te lezen op de website van Buitenlandse Zaken.

De FOD neemt de beslissing nadat bij aanslagen in het land dit weekend 253 doden zijn gevallen.

Vrijdagochtend waarschuwde de politie in Sri Lanka voor mogelijk nieuwe aanslagen. 'Nieuwe aanslagen in het land kunnen niet worden uitgesloten. Er is een verhoogde kans op spanningen tussen de gemeenschappen', zegt Buitenlandse Zaken.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse gaf donderdag al een aangescherpt reisadvies af. De Nederlandse reisorganisaties besloten daarop al 'hun' Nederlandse vakantiegangers terug te halen uit Sri Lanka.