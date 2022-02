Belgen die zich in Rusland bevinden en van wie de aanwezigheid niet noodzakelijk is, wordt aangeraden om het land tijdelijk te verlaten. Vanaf maandag is het Belgische luchtruim gesloten voor vliegtuigen uit Rusland. Wie wil terugkeren moet dus op zoek gaan naar alternatieve reiswegen via een derde land, staat op de website van Buitenlandse Zaken.

Er is naar België - en de meeste andere Europese landen - geen rechtstreeks luchtverkeer mogelijk. Er zijn ook geen vluchten naar Rusland vanuit de meeste Europese landen.

Reizigers die in Rusland aanwezig zijn, moeten hun luchtvaartmaatschappij contacteren. Indien die geen alternatieve reisroute voorstelt, moet de reiziger zelf een nieuw ticket kopen.

Grote omweg

'Indien u hiervoor niet over voldoende financiële middelen zou beschikken, dan kan u contact opnemen met de Belgische ambassade in Moskou die u hierbij kan assisteren, met bijvoorbeeld informatie over hoe geld te laten verzenden door uw contacten in België', aldus Buitenlandse Zaken.

'Mogelijk dient u via een grote omweg met tussenstops in het Midden-Oosten, Centraal-Azië of zelfs verder gelegen transitluchthavens te reizen.'

Zo zijn er momenteel nog dagelijkse vluchten naar Istanboel met Turkish Airlines en Pegagus, of naar Dubai en Abu Dhabi met FlyDubai en Etihad. Vanuit de meer oostelijk gelegen steden zijn er verbindingen via Kazachtstan of andere steden in Centraal-Azië. 'Er bestaat echter steeds een risico dat ook deze verbindingen op een bepaald moment onderbroken zouden worden', klinkt het.

Impact

Verschillende Russische luchthavens, vooral in het zuiden, zijn momenteel bovendien gesloten. Het risico is reëel dat reizigers voor een onbepaalde duur in Rusland geblokkeerd raken, aldus Buitenlandse Zaken.

De FOD wijst er ook op dat de situatie in Rusland een impact kan hebben op de werking van Europese betaalkaarten in Rusland. 'Het is dan ook ten zeerste aangewezen steeds over een voldoende reserve cash geld te beschikken', klinkt het.

