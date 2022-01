De buitenlandse troepen onder leiding van Rusland hebben een begin gemaakt met hun vertrek uit Kazachstan. Daar hielpen ze op verzoek van president Kassym-Jomart Tokajev bij het beëindigen van de onrust onder de bevolking, die ontstond na een stijging van de brandstofprijzen.

Het Russische ministerie van Defensie heeft laten weten dat de troepen donderdag bezig zijn met het voorbereiden van materiaal en apparatuur voor transport, aldus Russische persbureaus. In totaal zijn meer dan tweeduizend soldaten van het militaire bondgenootschap CSTO in Kazachstan. Zij zullen volgens de Kazachstaanse president het land in tien dagen gefaseerd verlaten.

Bij de onrust van vorige week werden onder meer gebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd. President Tokajev sprak van 'agressie van terroristen en bandieten'. Er werd hard ingegrepen. Bij de onrust zijn tientallen doden gevallen en rond de tienduizend arrestaties verricht.

Het Russische ministerie van Defensie heeft laten weten dat de troepen donderdag bezig zijn met het voorbereiden van materiaal en apparatuur voor transport, aldus Russische persbureaus. In totaal zijn meer dan tweeduizend soldaten van het militaire bondgenootschap CSTO in Kazachstan. Zij zullen volgens de Kazachstaanse president het land in tien dagen gefaseerd verlaten. Bij de onrust van vorige week werden onder meer gebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd. President Tokajev sprak van 'agressie van terroristen en bandieten'. Er werd hard ingegrepen. Bij de onrust zijn tientallen doden gevallen en rond de tienduizend arrestaties verricht.