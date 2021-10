De Turkse lira heeft maandagochtend een nieuw historisch dieptepunt bereikt. Die waardedaling komt er nadat president Recep Tayyip Erdogan ermee gedreigd had tien westerse diplomaten het land uit te zetten.

Maandagmorgen ging er 9,80 lira in een dollar, om later te stabiliseren op 9,73 lira per dollar. Dat is opnieuw een daling met 1,3 procent in vergelijking met de greenback. Sinds begin dit jaar heeft de lira 24 procent van haar waarde verloren in vergelijking met de dollar. De waarde van de Turkse lira is al een tijd aan het dalen.

De voorbije weken heerste er ongerustheid over het monetaire beleid van de Turkse centrale bank, maar nu is het de buitenlandse politiek die zorgen baart. In het weekend verklaarde president Erdogan dat hij tien westerse ambassadeurs op de lijst met "ongewenste personen" heeft gezet. Die eisten de vrijlating van de Turkse ondernemer Osman Kavala, die al jaren in de cel zit op beschuldiging van het willen destabiliseren van Turkije.

