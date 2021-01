De Catalaanse politicus Lluis Puig moet niet overgeleverd worden aan Spanje. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist.

Het Spaanse gerecht had tegen de politicus een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd voor diens rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum, maar de Brusselse raadkamer had beslist dat dat EAB niet uitvoerbaar kon verklaard worden. De KI heeft die beslissing nu bevestigd, zo melden de advocaten van de politicus.

