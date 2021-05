De Brugse onderzoeksrechter heeft woensdag acht verdachten aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een Koerdische organisatie zou transmigranten niet enkel via trailers maar ook in bootjes naar het Verenigd Koninkrijk gebracht hebben.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

In oktober 2019 werden twaalf transmigranten ontdekt in een trailer in de haven van Zeebrugge. De Scheepvaartpolitie zorgde voor de administratieve afhandeling van hun dossiers, maar startte ook een onderzoek naar mogelijke feiten van mensensmokkel. Op die manier kwam een Koerdische organisatie in het vizier van de speurders. Voor de kust van het Franse Bray-Dunes werd twee maanden later een bootje met negentien transmigranten aangetroffen. Het bewuste bootje bleek op een tweedehandswebsite te zijn gekocht door een Iraniër uit Sint-Niklaas. Ook in de garage van een Irakees uit Sint-Niklaas werden twee boten en een buitenboordmotor aangetroffen. Op 4 november werden Salar B. en Nariman S. al veroordeeld tot respectievelijk vier jaar effectief en drie jaar, waarvan 24 maanden met uitstel.

'Grof geld'

De informatie uit het dossier van Salar B. werd door het team mensensmokkel van de West-Vlaamse FGP (Federale Gerechtelijke Politie) gedeeld met hun collega's van de Scheepvaartpolitie. Zo bleek dus dat de mensensmokkelorganisatie niet enkel gebruik maakte van trailers, maar ook van bootjes. In opdracht van de onderzoeksrechter werden dinsdag in dat kader huiszoekingen verricht in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Acht mensen, onder wie de mannen uit Sint-Niklaas, werden gearresteerd en ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het West-Vlaamse parket merkt op dat het belangrijk is dat de politie zich niet beperkt tot de administratieve afhandeling bij het aantreffen van vluchtelingen. 'De transmigranten zijn immers de slachtoffers van de mensensmokkelaars, die grof geld verdienen aan deze vorm van criminaliteit', aldus procureur Frank Demeester.

Het is volgens de mensensmokkelmagistraat cruciaal dat speurders gespecialiseerd zijn in de materie. 'Veel rechercheurs beschikken over jarenlange ervaring omdat West-Vlaanderen al enkele decennialang het werkterrein is van smokkelorganisaties.'

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In oktober 2019 werden twaalf transmigranten ontdekt in een trailer in de haven van Zeebrugge. De Scheepvaartpolitie zorgde voor de administratieve afhandeling van hun dossiers, maar startte ook een onderzoek naar mogelijke feiten van mensensmokkel. Op die manier kwam een Koerdische organisatie in het vizier van de speurders. Voor de kust van het Franse Bray-Dunes werd twee maanden later een bootje met negentien transmigranten aangetroffen. Het bewuste bootje bleek op een tweedehandswebsite te zijn gekocht door een Iraniër uit Sint-Niklaas. Ook in de garage van een Irakees uit Sint-Niklaas werden twee boten en een buitenboordmotor aangetroffen. Op 4 november werden Salar B. en Nariman S. al veroordeeld tot respectievelijk vier jaar effectief en drie jaar, waarvan 24 maanden met uitstel. De informatie uit het dossier van Salar B. werd door het team mensensmokkel van de West-Vlaamse FGP (Federale Gerechtelijke Politie) gedeeld met hun collega's van de Scheepvaartpolitie. Zo bleek dus dat de mensensmokkelorganisatie niet enkel gebruik maakte van trailers, maar ook van bootjes. In opdracht van de onderzoeksrechter werden dinsdag in dat kader huiszoekingen verricht in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Acht mensen, onder wie de mannen uit Sint-Niklaas, werden gearresteerd en ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Het West-Vlaamse parket merkt op dat het belangrijk is dat de politie zich niet beperkt tot de administratieve afhandeling bij het aantreffen van vluchtelingen. 'De transmigranten zijn immers de slachtoffers van de mensensmokkelaars, die grof geld verdienen aan deze vorm van criminaliteit', aldus procureur Frank Demeester. Het is volgens de mensensmokkelmagistraat cruciaal dat speurders gespecialiseerd zijn in de materie. 'Veel rechercheurs beschikken over jarenlange ervaring omdat West-Vlaanderen al enkele decennialang het werkterrein is van smokkelorganisaties.'