De broer van de Russische opposant Aleksej Navalny is op de opsporingslijst geplaatst. Dat melden meerdere Russische nieuwsagentschappen. Waarom Oleg Navalny is toegevoegd aan de lijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is niet duidelijk.

Het aanhoudingsbevel komt een dag nadat Aleksej Navalny werd toegevoegd aan de lijst met 'terroristen en extremisten'. De opposant zit momenteel in een strafkamp op 100 kilometer ten oosten van Moskou na een fraudeveroordeling, die hij als politiek gemotiveerd bestempelt. Zijn 38-jarige broer werd afgelopen jaar, net als andere belangrijke medestrijders van Aleksej Navalny, tot een jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor het overtreden van de coronaregels. Hij had de Russen opgeroepen tot protesten in steun van de Kremlincriticus.

Nu wil het gerecht de voorwaardelijke straf voor Oleg Navalny omvormen in een effectieve celstraf. Reden daarvoor is dat hij zich niet zou hebben gehouden aan zijn meldingsplicht. Zijn advocaat zei aan het nieuwsagentschap Interfax dat de 38-jarige niet thuis was aangetroffen bij een controle. De advocaat weet niet of de man Rusland heeft verlaten.

