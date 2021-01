Oleg, de broer van de Russische opposant Alexej Navalny, is veroordeeld tot twee maanden huisarrest. De uitspraak van de rechtbank in Moskou kwam er net voor de grootschalige betogingen die de tegenstanders van president Vladimir Poetin zondag plannen.

Oleg Navalny mag tot 23 maart de telefoon of het internet niet gebruiken, en hij mag zich ook niet vrij verplaatsen. De straf is volgens de rechtbank het gevolg van schendingen van de coronamaatregelen tijdens de niet toegelaten antiregeringsprotesten van vorig weekend, die Oleg mee georganiseerd zou hebben.

Naast Oleg werden ook andere aanhangers van Alexej Navalny opgepakt deze week, onder wie activiste Maria Aljokhina, Anastasia Vasiljeva, Navalny's dokter en Navalny's advocaat Ljoebov Sobol. Zij kregen dezelfde straf. Donderdag raakte ook al bekend dat een Russische rechtbank Alexej Navalny's gevangenisstraf van 30 dagen bekrachtigde.

Opgedreven druk

Alexej Navalny werd op 17 januari gearresteerd op de luchthaven van Moskou, net na zijn aankomst in Rusland. Hij werd daarna in een omstreden snelrechtprocedure tot de gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in een eerdere strafzaak de voorwaarden van zijn voorwaardelijke gevangenisstraf zou geschonden hebben. Navalny herstelde op dat moment in Duitsland van een moordaanslag met zenuwgas in augustus. Die zou de Russische inlichtingendienst FSB volgens hem hebben uitgevoerd in opdracht van president Vladimir Poetin.

Volgende week dinsdag zou een rechtbank zich uitspreken over de vraag of een oude opgeschorte straf moet worden omgezet tot een echte gevangenisstraf. De opposant riskeert een lange celstraf.

Sinds de massale protesten tegen de Russische regering afgelopen weekend, hebben de autoriteiten de druk opgedreven tegen het team van Navalny. Zondag zijn er opnieuw protesten gepland in tachtig steden.

