Robert, de broer van Donald Trump, is overleden. Dat heeft de president gemeld in een mededeling. Hij werd 72 jaar.

Vrijdag had Trump nog laten weten dat hij zijn 'erg zieke broer' ging bezoeken in het ziekenhuis. In de mededeling zegt Trump dat Robert niet alleen zijn broer was, maar ook zijn beste vriend.

Zakenman Robert heeft zich tijdens het presidentschap van zijn broer grotendeels op de achtergrond gehouden. Wel zei hij eerder dat hij Donald voor "duizend procent" steunt. Robert stapte ook tevergeefs naar de rechter om de publicatie te voorkomen van een kritisch boek van hun nicht Mary Trump.

