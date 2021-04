Het Verenigd Koninkrijk zal volgende maand twee oorlogsschepen naar de Zwarte Zee sturen nu de spanningen tussen Rusland en Oekraïne oplopen, meldt de Sunday Times op basis van hoge marine-functionarissen die niet bij naam worden genoemd.

Volgens de krant zal een torpedobootjager bewapend met luchtafweerraketten vanuit de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee gaan, samen met een anti-onderzeeër fregat. F-35B gevechtsvliegtuigen, die verticaal kunnen opstijgen en landen, en helikopters voor het jagen op onderzeeërs van vliegdekschip HMS Queen Elizabeth staan klaar om de twee schepen in de Zwarte Zee te ondersteunen als er een dreiging is van Russische troepen. Het Britse vliegdekschip zou eigenlijk in de Middellandse Zee moeten blijven vanwege een internationaal verdrag dat vervoerders verbiedt de Zwarte Zee binnen te komen, aldus de Times. 'Het VK en onze internationale bondgenoten zijn onwankelbaar in onze steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne', vertelde een woordvoerder van het ministerie van Defensie aan de krant.

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen op, mede door de opbouw van grote concentraties Russische troepen aan de Oekraïense grens en op de Krim. De Russische mobilisatie vindt plaats tegen de achtergrond van oplaaiend geweld tussen het Oekraïense regeringsleger en de door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne. Het Russische persbureau Interfax meldde zaterdag dat Rusland vijftien oorlogsschepen voor oefeningen naar de Zwarte Zee heeft gestuurd. Het is niet bekend hoe lang de oefeningen gaan duren. Het Russische ministerie van Defensie had vrijdag al gewaarschuwd dat meerdere wateren bij het schiereiland Krim, dat onderdeel was van Oekraïne maar in 2014 door Rusland werd geannexeerd, vanwege de oefeningen maandenlang afgesloten zouden worden.

