Al meer dan drie jaar armworstelen Britse politici over de vraag of, en hoe, het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet stappen. Vervroegde verkiezingen moeten het drama nu in een beslissende plooi leggen. Kan dat? En gaat het dan na 12 december gewoon opnieuw over gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en andere samenlevingskwesties, daar in Westminster? Not a chance. Wie er ook zegeviert vanavond, brexit zal het land nog een hele poos in zijn greep houden.

In juni 2016 koos een nipte meerderheid van de kiezers in een historisch referendum voor een vertrek uit de EU. Ze vertelden er echter niet bij hoe dat moest gebeuren. De vervroegde verkiezingen komen er omdat de voorbije jaren voor geen enkel scenario een meerderheid is opgestaan in het parlement. Niet voor een 'softe' brexit, niet voor het echtscheidingsakkoord van premier Theresa May, niet voor een vertrek zonder akkoord en al evenmin voor een tweede referendum.

Uiteindelijk bleek wel een meerderheid op te doemen voor het akkoord dat haar opvolger Boris Johnson uit de brand had gesleept. Maar toen de parlementsleden niet bereid bleken de teksten in ijltempo goed te keuren, vond de conservatieve premier het welletjes en forceerde hij de stembusgang waar hij al een tijdje op aasde.

Voor Johnson gaat het erom de parlementaire meerderheid te heroveren die May bij de verkiezingen van 2017 was kwijtgespeeld. Lukt dat, dan wil hij, "als vroeg kerstcadeau aan de natie", nog voor de vakantie de cruciale stemming over de omzettingswet van zijn echtscheidingsakkoord houden.

Dan zou na Nieuwjaar de ratificatie van het akkoord voltooid kunnen worden en zou het land tegen eind januari de EU kunnen verlaten. Dus host de conservatieve leider dezer dagen van de ene melkveehouderij naar de volgende kindercrèche om de moegetergde bevolking voor te houden dat het gedaan moet zijn met "dither and delay", en dat het tijd is "to get brexit done". Dan kan de politiek volgens hem weer tijd en geld investeren in de "de echte problemen van de mensen", zoals de toekomst van de openbare gezondheidsdienst NHS en het onderwijs.

De timing oogt bijzonder strak. Allicht zal het nieuwe parlement zich pas op 20 december effectief over de tekst kunnen buigen. Maar ook als Johnson de klus klaart, eindigt het verhaal niet op het einde van januari. Dan gaat immers tot het einde van 2020 een overgangsperiode van start waarin de Britten deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie en de interne markt, de bijhorende regels blijven volgen en hun bijdrage in de Europese kas moeten storten.

Tegelijkertijd moet Johnson een vrijhandelsakkoord onderhandelen met de Europeanen, die bijzonder beducht zijn voor oneerlijke concurrentie. Vrijwel elke waarnemer acht het onmogelijk dat zo'n beladen deal in elf maanden beklonken kan worden, maar Johnson zweert dat hij de overgangsperiode na 2020 niet meer zal verlengen.

Sir Ivan Rogers, de voormalige Britse ambassadeur bij de Europese Unie, maakte brandhout van die strategie. "Diplomatiek amateurisme dat op het thuisfront als moedig en vastberaden wordt verkocht", zo luidt zijn analyse. Volgens Rogers staat Johnson op het punt dezelfde strategische blunders te maken die May fataal werden.

De zelfopgelegde tijdsdruk brengt de Britten in een nog zwakkere onderhandelingspositie. Ofwel zullen ze genoegen moeten nemen met een karige handelsdeal, ofwel stevenen ze af op een nieuwe confrontatie die alsnog tot een radicale breuk met de Europese markt leidt. "De grootste brexit-crisis tot nu toe", voorspelt Rogers.

Zou het nieuwe Britse parlement zo'n harde brexit wel toestaan? Johnson heeft al eerder dure eden moeten inslikken... Op steun van de DUP hoeft Johnson alvast niet meer te rekenen. De Noord-Ierse unionisten zijn ziedend over zijn echtscheidingsakkoord, dat volgens hen een wig dreigt te drijven tussen hen en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

De Brexit Party daarentegen heeft de ontslagnemende premier wel een duwtje in de rug gegeven. Hoewel de partij van Nigel Farage een harde breuk zonder akkoord verdedigt, besloot ze niet op te komen in de kieskringen waar de Conservatieven de vorige verkiezingen wonnen. Zo belanden de stemmen van de Leavers automatisch in het mandje van Johnson.

De conservatieven moeten wel nog met de partij van Farage afrekenen in Labour-kieskringen waar een meerderheid voor de brexit is gewonnen.

De stemmen van de Remainers zijn partijpolitiek veel meer versnipperd. De grootste oppositiepartij, het socialistische Labour, kan klaarblijkelijk niet eens de helft van die kiezers achter zich scharen. Om ook bij Leavers steun te vergaren, belooft partijleider Jeremy Corbyn bovendien dat hij, eenmaal zijn intrek genomen in Downing Street 10, binnen drie maanden een nieuw echtscheidingsakkoord met de Europeanen zal onderhandelen.

Corbyn mikt op een softere versie van brexit: de Britten blijven lid van de douane-unie en blijven op vlak van sociale normen, milieu en andere regelgeving dicht aanleunen bij de Europese markt, wat de handelsrelaties met het vasteland moet vrijwaren. Binnen zes maanden wil Labour dan de bevolking in een tweede referendum voor de ultieme keuze stellen: het nieuwe akkoord, of gewoon in de EU blijven.

Corbyn wordt niet geholpen door zijn eigen ambivalente houding tegenover de brexit. Terwijl Johnson zich volop profileert als de overtuigde brexiteer die het project over de streep kan trekken, positioneert zijn linkse rivaal zich als een "honest broker" die een neutrale houding zou aannemen in de campagne voor een nieuw referendum. "Als premier zou ik ervoor zorgen dat het referendum op eerlijke wijze kan verlopen en dat het resultaat zal uitgevoerd worden", klinkt het afgemeten.

Niet enkel voor de Tories is het onbegrijpelijk dat een premier geen uitgesproken mening heeft over "de belangrijkste vraag van onze tijd" en niet eens zijn eigen akkoord zou verdedigen. Ook de Liberal Democrats en de Scottish National Party schudden meewarig het hoofd. "De Remainers in dit land hebben een leider nodig, geen toeschouwer", foeterde Jo Swinson van de Liberal Democrats.

Swinson zelf laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Als haar partij de verkiezingen wint, wat nagenoeg uitgesloten is, dan wordt die hele brexit-saga naar de geschiedenisboeken verbannen en dan blijven de Britten gewoon lid van de EU. In andere scenario's zullen de liberalen campagne blijven voeren voor een tweede referendum.

Ook de Schotse nationalisten willen niet weten van brexit en ijveren voor een nieuw referendum. Daarvoor wil leider Nicola Sturgeon desnoods Corbyn aan een meerderheid helpen, maar dan moet de Labour-leider wel aanvaarden dat de Schotten nadien een nieuw onafhankelijkheidsreferendum zouden kunnen organiseren om hun toekomst in de Europese familie veilig te stellen.