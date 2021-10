Gesprekken tussen de Britse regering en de Europese Unie over handelsspanningen in Noord-Ierland hebben nog geen doorbraak opgeleverd. Volgende week trekt een delegatie van de Europese Commissie naar Londen om verder te onderhandelen.

Bij de Brexit-onderhandelingen werd afgesproken dat Noord-Ierland grotendeels de regels van de Europese eenheidsmarkt zou blijven volgen. Die regeling, een 'protocol', moest controles en een 'harde' grens vermijden tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Dat had tot gevolg dat er controles moeten gebeuren op de goederentrafiek tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

De Britse premier Boris Johnson stemde in het najaar van 2019 in met de oplossing, maar nu bestempelt zijn regering het protocol als onwerkbaar en wil ze het op de schop. Met name de rol van het Europese Hof van Justitie bij de handhaving van de Europese regels in Noord-Ierland is een doorn in het oog. Ook de pro-Britse Unionisten in Noord-Ierland vinden de regeling onaanvaardbaar.

Gesprekken over de kwestie waren de voorbije dagen 'constructief', zegt een woordvoerder van de Britse overheid. Maar dat neemt niet weg dat de standpunten over belangrijke punten nog ver uiteen liggen, voegde hij eraan toe.

Dinsdag trekt een team van de Europese Commissie naar Londen voor intensieve onderhandelingen, zeggen de Britten. Tegen het einde van de week zouden eurocommissaris Maros Sefcovic en de Britse Brexitminister David Frost elkaar ontmoeten om de vooruitgang te bespreken.

De Britten dringen aan op snelle vooruitgang. Brussel heeft onlangs al een aantal toegevingen voorgesteld om de handel in voeding en geneesmiddelen te vergemakkelijken en het papierwerk te beperken, maar Londen wil ook af van het Europese Hof van Justitie.

