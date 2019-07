Na het incident met twee Britse tankers in de Golfregio komt de nationale veiligheidsraad (Cobra) in het Verenigd Koninkrijk voor de tweede keer bijeen. De vergadering zal nog zaterdagnamiddag plaatsvinden, bevestigde een regeringswoordvoerster in Londen.

Vrijdagavond al was er een Cobra-bijeenkomst in de Britse hoofdstad. Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt dreigde met 'ernstige gevolgen' aan het adres van Iran voor de inbeslagname van de tanker Stena Impero, die onder Britse vlag vaart. Militaire actie werd daarbij evenwel uitgesloten. De tanker werd in de Straat van Hormoez onderschept. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde had het schip zich niet aan de internationale regels gehouden. Kort nadien werd ook de onder Liberiaanse vlag varende tanker 'Mesdar' van het Britse bedrijf Norbulk Shipping richting Iran afgeleid.

Intussen werd de Mesdar weer vrijgegeven. Het Verenigd Koninkrijk heeft Britse schepen intussen aangeraden de Straat van Hormoez voorlopig te vermijden. De Straat van Hormoez is een van de belangrijkste zeestraten. Ze verbindt de olierijke Golfregio met de open zee. Een groot deel van het wereldwijde olietransport per schip gebeurt via de Straat van Hormoez. Verschillende Europese landen hebben Iran ook al opgeroepen het schip weer vrij te geven.