Britse staatssecretaris voor Noord-Ierland neemt ontslag

In zijn ontslagbrief, die hij zelf op twitter heeft geplaatst, klaagt de Tory-politicus aan dat het Verenigd Koninkrijk als 'trotse natie' gedwongen zal worden de regels van andere landen te volgen. 'De mensen in het Verenigd Koninkrijk verdienen beter', zo zegt Vara.

De politicus stelt dat het ontwerpakkoord dat de Britse eerste minister Theresa May bereikte niet overeenkomt met het resultaat van het brexit-referendum, waarin gestemd werd voor een uittrede uit de Europese Unie. Het 'halfslachtige' akkoord legt namelijk geen tijdstip vast waarop de Britten de Europese douane-unie zullen verlaten. Daarvoor is eerst een onderling akkoord nodig, wat volgens Vara nog jaren in beslag kan nemen. 'We zullen voor onbepaalde tijd vastzitten in een douaneregeling, op basis van regels die door de EU zijn vastgelegd en waar we niets over te zeggen hebben. En wat nog erger is, we zullen er niet eenzijdig kunnen uitstappen wanneer we dat wensen', schrijft hij in zijn ontslagbrief.

Tot slot klaagt Vara ook aan dat Noord-Ierland door het ontwerpakkoord een andere relatie met de EU zal hebben dan de rest van de UK. 'Hoewel ik ermee akkoord ben dat er geen harde grens moet zijn tussen Noord-Ierland en Ierland, moet de economische en constitutionele integriteit van het Verenigd Koninkrijk gerespecteerd worden.'