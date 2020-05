De Britse regering vraagt de Verenigde Naties om de belangrijke klimaattop in Glasgow opnieuw uit te stellen, nu tot november 2021. Daarmee loopt de vertraging op tot een jaar.

De VN-klimaattop in het Schotse Glasgow (COP26) zou aanvankelijk in november plaatsvinden, maar werd begin april uitgesteld door de coronacrisis. De Britse regering meldde toen dat de top 'in de eerste drie maanden van 2021' zou doorgaan. Op een later tijdstip zou een datum volgen.

Nu heeft ze in een brief aan de Verenigde Naties echter gepleit om de top opnieuw uit te stellen, tot eind 2021. Aan de top nemen 196 landen deel, en de Britse regering vreest dat er nog veel reisbeperkingen zullen zijn begin volgend jaar. Bovendien is ook een belangrijke VN-top rond biodiversiteit verschoven en naar de eerste helft van volgend jaar.

Meer tijd

Het Verenigd Koninkrijk stelt voor de top van 1 tot 12 november 2021 te organiseren. Dat zou betekenen dat de klimaattop een jaar vertraging oploopt. Maar het geeft regeringen ook meer tijd om gedetailleerde plannen op te stellen over de vermindering van hun uitstoot. Er zijn ook tussentijdse vergaderingen mogelijk in aanloop naar de top.

Veel landen moeten die plannen nog indienen. De huidige toezeggingen inzake emissiereducties zijn gedaan in 2015 en zouden de opwarming van de aarde naar schatting beperken tot 3 graden Celsius. Dat is veel hoger dan de limiet van 2 graden die in het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd.

Om het uitstel definitief te maken, moeten ook andere landen overtuigd worden. De finale beslissing valt morgen (28 mei) op een vergadering van het organiserend VN-klimaatraamwerk (UNFCCC).

