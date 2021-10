Brits premier Boris Johnson heeft dinsdag de plannen van zijn regering uit de doeken gedaan om tegen 2050 een nuluitstoot te bereiken.

Het 368 pagina's tellende document dat Johnson voorstelde tijdens een bijeenkomst met investeerders en multinationals, omvat een lijst vol langetermijnbeloftes om van het Verenigd Koninkrijk een voortrekker te maken in de omslag naar een groene economie.

Johnson had het over "een groene industriële revolutie, gestuwd door de nieuwe vrijheden dankzij de brexit". De Britse premier wil in zijn plan om tegen 2050 een nuluitstoot te bereiken onder meer inzetten op elektrische voertuigen, gigafabrieken voor de productie van batterijen en water- en zonne-energie.

Daarnaast wil Johnson ook de Britse huishoudens bij zijn plannen betrekken, door onder meer 5.000 pond ter beschikking te stellen aan Britten die hun gasboiler willen vervangen door een warmtepomp. Op die manier wil de regering bekomen dat tegen 2035 geen nieuwe gasboilers meer worden geïnstalleerd.

Op de bijeenkomst kondigde Johnson ook akkoorden aan voor 9,7 miljard pond aan buitenlandse investeringen, goed voor de creatie van minstens 30.000 jobs.

De aankondiging komt er iets meer dan een week voor de COP26-klimaatconferentie die in Glasgow plaatsvindt.

