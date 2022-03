De Britse regering heeft woensdag bekendgemaakt dat de Britse rechters uit het hoogste gerechtshof van Hongkong worden teruggetrokken vanwege de wet op de nationale veiligheid die China in 2020 aan het autonome gebied oplegde. Peking laat weten dat het de beslissing 'ten zeerste betreurt'.

'We hebben een systematische erosie van de vrijheid en democratie in Hongkong gezien. Sinds de nationale veiligheidswet werd opgelegd, zijn de autoriteiten tegen de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de vrijheid van vereniging opgetreden', hekelde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss.

'De toestand heeft een kritiek punt bereikt waarop het niet langer houdbaar is voor de Britse rechters om in het voornaamste gerechtshof van Hongkong te zetelen', voegde de minister er in een mededeling aan toe. 'De beperkingen van de wet over de nationale veiligheid maken het onmogelijk voor hen om te blijven dienen op de manier waarop zij dat zouden willen', voegde premier Boris Johnson daaraan toe in het parlement. Hij noemde het 'essentieel' dat Londen zijn standpunt blijft geven aan de Chinezen.

Overeenkomstig het akkoord over de terugkeer van de voormalige Britse kroonkolonie naar China in 1997 zetelen Britse rechters sindsdien in het HKCFA (Hong Kong Court of Final Appeal), de hoogste jurisdictie van Hongkong. Ook gepensioneerde rechters uit Australië en Canada zetelen in het hof. Acht van de twaalf niet-permanente buitenlandse magistraten zijn Brits, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, die in een afzonderlijke mededeling hun ontslag 'met onmiddellijke ingang' bekendmaakten.

'Ik heb in overeenstemming met de regering beslist dat de rechters van het Hooggerechtshof niet in Hongkong kunnen blijven zetelen zonder de indruk te geven dat ze een bestuur dekken dat zich heeft afgewend van de waarden van politieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting', verklaarde de voorzitter van het Hooggerechtshof, Robert Reed, die zijn vertrek en dat van zijn collega Patrick Hodge bekendmaakte.

Wat betreft de zes andere Britse rechters komt de beslissing om al dan niet te blijven zetelen hen zelf toe. Maar Truss noemde het 'alsmaar onhoudbaarder voor de Britse regering om hen te steunen'.

'We hebben een systematische erosie van de vrijheid en democratie in Hongkong gezien. Sinds de nationale veiligheidswet werd opgelegd, zijn de autoriteiten tegen de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de vrijheid van vereniging opgetreden', hekelde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. 'De toestand heeft een kritiek punt bereikt waarop het niet langer houdbaar is voor de Britse rechters om in het voornaamste gerechtshof van Hongkong te zetelen', voegde de minister er in een mededeling aan toe. 'De beperkingen van de wet over de nationale veiligheid maken het onmogelijk voor hen om te blijven dienen op de manier waarop zij dat zouden willen', voegde premier Boris Johnson daaraan toe in het parlement. Hij noemde het 'essentieel' dat Londen zijn standpunt blijft geven aan de Chinezen. Overeenkomstig het akkoord over de terugkeer van de voormalige Britse kroonkolonie naar China in 1997 zetelen Britse rechters sindsdien in het HKCFA (Hong Kong Court of Final Appeal), de hoogste jurisdictie van Hongkong. Ook gepensioneerde rechters uit Australië en Canada zetelen in het hof. Acht van de twaalf niet-permanente buitenlandse magistraten zijn Brits, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, die in een afzonderlijke mededeling hun ontslag 'met onmiddellijke ingang' bekendmaakten. 'Ik heb in overeenstemming met de regering beslist dat de rechters van het Hooggerechtshof niet in Hongkong kunnen blijven zetelen zonder de indruk te geven dat ze een bestuur dekken dat zich heeft afgewend van de waarden van politieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting', verklaarde de voorzitter van het Hooggerechtshof, Robert Reed, die zijn vertrek en dat van zijn collega Patrick Hodge bekendmaakte. Wat betreft de zes andere Britse rechters komt de beslissing om al dan niet te blijven zetelen hen zelf toe. Maar Truss noemde het 'alsmaar onhoudbaarder voor de Britse regering om hen te steunen'.