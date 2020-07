De Venezolaanse goudreserves in Groot-Brittannië worden niet aan de Centrale Bank van het Zuid-Amerikaanse land teruggegeven.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro wil het goud, ter waarde van 890 miljoen euro, gebruiken om zijn liquiditeitsproblemen op te lossen, maar een rechtbank in Londen heeft zijn eis afgewezen.

Maduro vroeg begin vorig jaar al om het goud. Zijn regering kampt met zware liquiditeitsproblemen door de instorting van de olieproductie en door Amerikaanse sancties. Er zijn ernstige tekorten aan voedsel en medicijnen in het land, een situatie die door de coronapandemie alleen maar acuter werd.

Oppositieleider Juan Guaido vroeg de Britse regering ervoor te zorgen dat de Bank of England de goudreserves niet aan Maduro geeft. Guaido wordt als interim-president van Venezuela erkend door een vijftigtal landen, waaronder Groot-Brittannië. Donderdag bevestigde het High Court dat 'de Britse regering duidelijk Guaido en niet Maduro erkent als het staatshoofd van Venezuela'. De advocaten van Maduro kondigden onmiddellijk aan in beroep te zullen gaan.

400.000 goudstaven

De Bank of England heeft volgens de BBC de op een na grootste voorraad van goudstaven in de wereld, met naar schatting 400.000 goudstaven. Alleen de New York Federal Reserve heeft meer goud in voorraad.

Omdat de Bank of England een imago van veiligheid heeft (er is in 320 jaar geen goud gestolen, volgens de eigen publiciteit) stockeren nogal wat Centrale Banken hun goud in Londen. De Centrale Bank van Venezuela is er een van.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro wil het goud, ter waarde van 890 miljoen euro, gebruiken om zijn liquiditeitsproblemen op te lossen, maar een rechtbank in Londen heeft zijn eis afgewezen.Maduro vroeg begin vorig jaar al om het goud. Zijn regering kampt met zware liquiditeitsproblemen door de instorting van de olieproductie en door Amerikaanse sancties. Er zijn ernstige tekorten aan voedsel en medicijnen in het land, een situatie die door de coronapandemie alleen maar acuter werd. Oppositieleider Juan Guaido vroeg de Britse regering ervoor te zorgen dat de Bank of England de goudreserves niet aan Maduro geeft. Guaido wordt als interim-president van Venezuela erkend door een vijftigtal landen, waaronder Groot-Brittannië. Donderdag bevestigde het High Court dat 'de Britse regering duidelijk Guaido en niet Maduro erkent als het staatshoofd van Venezuela'. De advocaten van Maduro kondigden onmiddellijk aan in beroep te zullen gaan. De Bank of England heeft volgens de BBC de op een na grootste voorraad van goudstaven in de wereld, met naar schatting 400.000 goudstaven. Alleen de New York Federal Reserve heeft meer goud in voorraad.Omdat de Bank of England een imago van veiligheid heeft (er is in 320 jaar geen goud gestolen, volgens de eigen publiciteit) stockeren nogal wat Centrale Banken hun goud in Londen. De Centrale Bank van Venezuela is er een van.